SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON; 49 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTOLÜNDEN GEÇİRİLDİ
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SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON; 49 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTOLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA SEDAT Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçen silah ve mühimmatlar sergilendi
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçen silah ve mühimmatlar sergilendi

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA SEDAT Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Sedat Peker ve adamlarına yönelik başlatılan soruşturmada 7 ilde operasyon düzenlenmiş, 54 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 4 şüpheli dün adliyeye sevk edilirken, 1 şüphelinin koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olduğu öğrenildi. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan 49 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere yoğun güvenlik önlemleri altında Maltepe Ceza İnfaz Kurumları kampüsünün içerisindeki hastaneye getirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON; 49 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTOLÜNDEN GEÇİRİLDİ
SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON; 49 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTOLÜNDEN GEÇİRİLDİ
SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON; 49 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTOLÜNDEN GEÇİRİLDİ
SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON; 49 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTOLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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