Son dakika haberleri: Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi
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Son dakika haberleri: Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi

İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi İstanbul polisi tarafından geçtiğimiz günlerde Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, baskınlarda ele geçen silah ve mühimmatlar ile kılıçların...

Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi

İSTANBUL - İstanbul polisi tarafından geçtiğimiz günlerde Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, baskınlarda ele geçen silah ve mühimmatlar ile kılıçların sergisi yapıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 Nisan'da firari olarak aranan Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlenmiş, eş zamanlı baskınlarda yakalama kararı verilen 63 şüpheliden 52'si yakalanmıştı. Peker de dahil haklarında gözaltı kararı verilen firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, 121 adrese yapılan baskınlarda ele geçirilen silah ve mühimmatların sergisi yapıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Nisan'da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Trabzon ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 4'ü kurusıkı olmak üzere 20 tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, kılıç ve bıçaklardan oluşan delici ve kesici 54 alet, 2 balistik yelek, çeşitli çapta bin 270 mermi, 332 kartuş, 8 polis telsizi ve bir adet uzun namlulu silah dürbünü ile birlikte çok sayıda çek-senen sergisi yapıldı.

Son dakika haberleri: Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi
Son dakika haberleri: Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi
Son dakika haberleri: Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi
Son dakika haberleri: Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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