İstanbul Maltepe'de bir otelde 24 yaşındaki Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin gözaltına alınarak serbest bırakılan ve itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelinin, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandığı ortaya çıktı.

Maltepe'de 9 Eylül 2021 tarihinde, bir otelde 24 yaşındaki Sedanur Şen'in ölü bulunmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık tarafından, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanması istenen şüpheli Serdar Y., yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin şüphelinin serbest bırakılmasına yönelik kararına itiraz etmiş, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Uyuşturucudan tutuklandığı ortaya çıktı

Şüpheli Serdar Y.'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan dün gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi. Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çıkarılan yakalama kararının ardından ise şüpheli henüz hakim karşısına çıkmadı. - İSTANBUL

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