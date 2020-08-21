Son dakika haberleri! Sebze ve meyve halinde yangın çıkan iş yerleri temizlendi
Son dakika haberi... Diyarbakır'da dün sebze ve meyve halinde çıkan yangında hasar gören iş yerleri Bağlar Belediyesi ekiplerince temizlendi.
21.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:04
Diyarbakır'da dün sebze ve meyve halinde çıkan yangında hasar gören iş yerleri Bağlar Belediyesi ekiplerince temizlendi.
Bağlar Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekiplerince dün çıkan yangında hasar gören iş yerlerinde temizlik çalışması yapıldı.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, olayda can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu belirtti.
Beyoğlu, "Esnaf kardeşlerimize en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerimi sunarak bir daha böyle vahim olaylar yaşanmamasını diliyorum." dedi.
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Kaynak: AA