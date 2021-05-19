SAZLIKTAKİ YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ
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SAZLIKTAKİ YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da birçok canlının yaşadığı sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Antalya'da birçok canlının yaşadığı sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesindeki kargılık ve otluk alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevleri görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yerleşim bölgesine yakın mesafede ilerleyen yangında duman gökyüzünü kapladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, güçlükle söndürüldü. Yangında büyük bir alan zarar görürken, birçok canlının telef olduğu belirtildi.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

SAZLIKTAKİ YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ
SAZLIKTAKİ YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ
SAZLIKTAKİ YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ
SAZLIKTAKİ YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ
SAZLIKTAKİ YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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