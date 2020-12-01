Son dakika haberleri... Savunma Sanayii İcra Komitesi yarın toplanacak
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Son dakika haberleri... Savunma Sanayii İcra Komitesi yarın toplanacak

01.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:58
Son dakika haberleri... Savunma Sanayii İcra Komitesi yarın toplanacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine katılması planlanan yeni silah sistemlerinin alımı ile yerli ve milli sistemlerin ihracatına ilişkin konuların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında ele alınması bekleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine katılması planlanan yeni silah sistemlerinin alımı ile yerli ve milli sistemlerin ihracatına ilişkin konuların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında ele alınması bekleniyor.

Alınan bilgiye göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın gerçekleştirilecek.

Savunma sanayisindeki gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, TSK envanterine kazandırılabilecek yeni silah ve sistemlere yönelik projelerin masaya yatırılması öngörülüyor.

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Toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik, elektronik harp, siber güvenlik, yazılım, muhabere, silah, mühimmat, füze gibi çeşitli platformlara ilişkin projelerin karara bağlanması bekleniyor.

Yeni silah sistemlerinin alımı ile yerli ve milli sistemlerin ihracatına ilişkin konuların da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

Savunma Sanayii İcra Komitesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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