Son dakika haberleri! Savunma Sanayii İcra Komitesi: (Toplantıda) Elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ve... Son dakika gelişmesine göre Savunma Sanayii İcra Komitesi: (Toplantıda) Elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ve muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlandı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi: (Toplantıda) Elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ve muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlandı Kaynak: AA