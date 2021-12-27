Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri ile görüştü.

Bakan Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi ile görüştü. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Dönem Başkanı ve Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Sırp üye Milorad Dodik ve Boşnak üye Sefik Dzaferovic ile bir araya gelen Akar görüşmede; Türkiye'nin Bosna Hersek'in istikrar ve toprak bütünlüğüne verdiği önemin vurgulandığı, savunma ve güvenlik dahil her türlü iş birliğinin artarak devam ettirilmesi konusunda Türkiye'nin üzerine düşen her şeyi yapmaya devam edeceğini ifade etti.