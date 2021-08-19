Son dakika haberleri... Savrulan otomobil yayalara ve araçlara çarptı, o anlar kamerada
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Son dakika haberleri... Savrulan otomobil yayalara ve araçlara çarptı, o anlar kamerada

Son dakika haberleri... Savrulan otomobil yayalara ve araçlara çarptı, o anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak savrulan otomobil, önce 2 yayaya sonra park halindeki 2 araca çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak savrulan otomobil, önce 2 yayaya sonra park halindeki 2 araca çarptı. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Bayram Ü. (30) yönetimindeki 16 JG 112 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. 40 metre sürüklenen otomobil kaldırım üzerindeki 2 yayaya ardından park halindeki 16 KKL 13 plakalı otomobile ve 16 AIL 129 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

Aracın çarptığı yabancı uyruklu Muhammed Ali B. (14) kazadan yara almadan kurtuldu. Olayı anlatan Muhammed Ali B., "Bir şey olmadı. Kolum sadece acıdı. Hastaneye gitmek istemiyorum" dedi.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Son dakika haberleri... Savrulan otomobil yayalara ve araçlara çarptı, o anlar kamerada
Son dakika haberleri... Savrulan otomobil yayalara ve araçlara çarptı, o anlar kamerada
Son dakika haberleri... Savrulan otomobil yayalara ve araçlara çarptı, o anlar kamerada
Son dakika haberleri... Savrulan otomobil yayalara ve araçlara çarptı, o anlar kamerada
Son dakika haberleri... Savrulan otomobil yayalara ve araçlara çarptı, o anlar kamerada
Son dakika haberleri... Savrulan otomobil yayalara ve araçlara çarptı, o anlar kamerada
Son dakika haberleri... Savrulan otomobil yayalara ve araçlara çarptı, o anlar kamerada
Son dakika haberleri... Savrulan otomobil yayalara ve araçlara çarptı, o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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