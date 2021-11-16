Son dakika haberleri... Savcılıktan Enver Altaylı kararı için süre tutum dilekçesi

ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, eski istihbaratçılar Enver Altaylı ve Mehmet Barıner'e verilen cezaların, savcılık mütalaası ile usul ve yasaya aykırılıklar içerdiği gerekçesiyle Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne süre tutum dilekçesi verdi. Savcılık, gerekçeli kararın ardından kararı istinaf edecek.

Eski istihbaratçılar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner'in, 'siyasi ve askeri casusluk' ile 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçlamalarıyla yargılandıkları davanın karar duruşması, 8 Kasım'da yapıldı. Mahkeme heyeti, sanık Altaylı'ya 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'silahlı terör örgütüne üyelik'ten 10 yıl hapis cezası verdi. Sanık Barıner ise 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay, 'silahlı terör örgütüne üyelik'ten 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. 'Örgüte yardım etmek'le suçlanan tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise suçsuz bulunarak beraat etti.Esas hakkındaki mütalaada Enver Altaylı'nın, aynı suçlamalardan 42 yıl 6 aya kadar, Mehmet Barıner'in ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcılık, kararı istinaf etmek için Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne süre tutum dilekçesi verdi. Savcılık, mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından kararın mütalaa ile usul ve yasaya aykırılıklar içerdiği gerekçesiyle bozulması için istinaf edecek.

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet