İç savaşın başladığı ilk günden itibaren savaş mağduru ailelere barınmadan gıdaya, eğitimden giyecek ve yakacağa kadar hayata dokunan her alanda yardım ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'de kurduğu kamplarda da yetimlere sahip çıkıyor.

Suriye ve Mısırlı sosyal medya fenomenleri, ulusal ve uluslararası yayın yapan televizyonların temsilcileri ile birlikte yetim kamplarını ziyaret eden Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, açlık, yoksulluk, savaş gibi olumsuzlukların en çok çocukları etkilediğini bunun en bariz örneklerinden birisinin de Suriye'de yaşandığını ifade etti.

Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu zamana kadar binlerce çocuğun yetim kaldığına dikkati çeken Açık, Türkiye Diyanet Vakfı olarak Türk milletinin destekleriyle bu çocukların hamiliğini yaptıklarını söyledi.

Yetimlerin Allah'ın emaneti olduğuna dikkati çeken Açık, şunları kaydetti:

"İdlib'de, Beytüsselam, Zemzem, Hz. Ayşe ve İman yetim kamplarında 1240 yetime, Fatih, İbadurrahman ve Hacı Teysir anaokullarında ise 300 yetimimize maddi ve manevi destek oluyoruz. Ayrıca 180 yetim çocuğumuza da yetim kefaleti vermek üzere toplamda 1720 yetime kol kanat geriyor eğitim, sosyal faaliyetler, barınma, ısınma ve gıda başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda destek sağlıyoruz. Kendilerine uzanan küçükte olsa bir yardım eli yetimlerimizin hayata umutla bakabilmelerini sağlıyor. Ebeveynlerini kaybetmiş bu yavrularımıza belki anne şefkati ve baba sevgisi veremiyoruz ama yaşadıkları acıları bir nebze olsun hafifletip hayata tutunmalarını sağlıyoruz."

"Yetimler, kıyafet verildiği zaman değil başı okşandığında mutlu oluyor"

Yetim çocukların en büyük mutluluğunun kendilerine yapılan ziyaretler olduğunu ifade eden Açık, "Suriye ve Mısırlı sosyal medya fenomenleri, ulusal ve uluslararası alanda yayın yapan televizyon kanallarının temsilcileri ile yavrularımızı ziyaret ettik. Başlarının okşanması, kendileriyle ilgilenilmesinden çok mutlu oluyorlar. Onların o mutluluğuna şahitlik edebilmek, ziyaretlerimizle ilgiden ve sevgiden yoksun çocuklarımızın bu alandaki ihtiyaçlarını giderebilmeyi de çok önemsiyoruz. Yetim çocuklar kendilerine verilen kıyafetle, yiyecekle değil başı okşandığı, sevildiğini hissettiği, yalnız bırakılmadığı zaman mutlu oluyor. Bizde onları mutlu edebilmek için sık tık toplumun farklı kesimleri ile birlikte ziyaretler gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Yavrularımızı ziyaret etmek isteyen herkesi de bekleriz" diye konuştu.

Açık, yurt içi ve yurt dışında Türkiye Diyanet Vakfının hamiliğini üstlendiği yetimlere maddi anlamda destek olarak onların mutluluğuna ortak olmayan isteyenlerin de "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında bagis.tdv.org adresi üzerinden online olarak bağışta bulunabileceklerini söyledi. - ANKARA