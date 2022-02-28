Son dakika haberleri | Savaşın gölgesinde hasta çocuklar
AA, Muhammet Fatih Demirci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edinilen son dakika haberine göre Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesinde tedavi gören ve aralarında kanser hastalarının da bulunduğu çocuklar, çatışmalardan zarar görmemeleri için hastanenin bodrum katı ve sığınağındaki koridorlara taşındı.
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesinde tedavi gören ve aralarında kanser hastalarının da bulunduğu çocuklar, çatışmalardan zarar görmemeleri için hastanenin bodrum katı ve sığınağındaki koridorlara taşındı.
AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel