GAZİANTEP SAVAŞIN DAĞITTIĞI AİLELER, 10 YIL SONRA KAVUŞTU

SURİYE iç savaşının başlamasıyla zorunlu olarak göç edip, Türkiye'ye yerleşen 7 aile, 10 yıl sonra akrabaları ile Azez'de buluştu.

SURİYE iç savaşının başlamasıyla zorunlu olarak göç edip, Türkiye'ye yerleşen 7 aile, 10 yıl sonra akrabaları ile Azez'de buluştu. Kimi kardeşi, kimi torununa yıllar sonra sarılan ailelerin buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Yunus Emre Enstitüsü, iç savaş nedeniyle 10 yıl önce Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan ve yıllardır yakınlarıyla sadece telefonla iletişim kuran 7 aileyi, bayram öncesi Azez'de buluşturmak için çalışma başlattı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan 7 ailenin fertleri, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Azez'e getirildi. Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Azez'de bulunan Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi'nde kendilerini bekleyen yakınları ile bir araya geldi. Yıllar sonra birbirine kavuşan akrabalar, birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Duygulu anların yaşandığı buluşmada aileler, 10 yıl sonra ilk kez birbirlerine dokunduklarını ifade ederek kavuşmalarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

'10 YIL SONRA BİRBİRİMİZE KAVUŞTUK'

Çifte bayram yaşadığını anlatan Lina Hanfura, 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Suriye'deki yakınlarım ile 10 yıldır sadece telefon ile konuşuyorduk ve görüntülü aramalar ile birbirimizi görebiliyorduk. 10 yıl sonra birbirimizi ilk kez kavuştuk. İlk kez kardeşlerime, yeğenlerime dokundum. Biz yokken dünyaya gelen yeğenlerimle ilk kez canlı olarak birbirimizi gördük. Çifte bayram yaşadık ve bize bu mutluluğu yaşatanlara çok teşekkür ediyorum? diye konuştu.

'TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK'

İç savaş nedeniyle 10 yıl önce Türkiye'ye gittiklerini ve aradan geçen süre içinde Azez'de kalan yakınlarını göremediğini anlatan Magid Rahal, "10 yıl sonra Türkiye'den ülkemize gelebildim. Burada yıllardır görmediğim yakınlarım ile buluştum. Savaş sonrası dünyaya gelen torunlarımı ilk kez canlı olarak görüp, onlara dokundum. Tarif edilemez bir mutluluk yaşıyorum" dedi.

'RAMAZANIN BEREKETİNİ PAYLAŞARAK YAŞAMAK BİZİ MUTLU EDİYOR'

Yunus Emre Enstütüsü Azez Kültür Merkezi Müdürü Fikret Çıtak, ramazanda bayram öncesi yıllardır kavuşma hasreti yaşayan Suriyelileri bir araya getirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Ramazanın bereketini paylaşarak yaşamak bizleri çok mutlu ediyor. Masumiyetleri ile sevinç, umut ve mutluluk kaynağımız olan çocuklarımızın da yüzleri gülsün istiyoruz. Onlar gülümserken bu bereketli ayın, dostluğun ve sevginin sembolü olarak hafızalarında yer etmesini oldukça önemsiyor, ramazan ayını bugün yaşanan buluşmayla taçlandırmış olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Suriyeli akrabaların sevinç gözyaşları içinde kucaklaştığı duygulu anların ardından da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Türkçe, Arapça ve Kürtçe şarkıların seslendirildiği etkinlikte ayrıca Suriyeli çocuklar, Hacivat- Karagöz gölge oyunu, animasyon etkinlikleri, kukla gösterisi ile keyifli anlar geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı