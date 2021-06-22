Son dakika haber... ŞANLIURFA - Savaş mağduru Suriyeli kadının görmeyen gözleri, Türkiye'de ışığa kavuştu
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Son dakika haber... ŞANLIURFA - Savaş mağduru Suriyeli kadının görmeyen gözleri, Türkiye'de ışığa kavuştu

Son dakika haber... ŞANLIURFA - Savaş mağduru Suriyeli kadının görmeyen gözleri, Türkiye'de ışığa kavuştu
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Suriye'de Esed rejiminin hava saldırıları sonucu yaralanan ve görme yetisini büyük oranda kaybeden 40 yaşındaki Şekhe Yasin, Şanlıurfa'da kendisine gıda yardımında bulunan hayırseverlerin desteğiyle ameliyat edildi.

Suriye'de Esed rejiminin hava saldırıları sonucu yaralanan ve görme yetisini büyük oranda kaybeden 40 yaşındaki Şekhe Yasin, Şanlıurfa'da kendisine gıda yardımında bulunan hayırseverlerin desteğiyle ameliyat edildi.

Esed rejiminin Şam'ın kırsal mahallelerine düzenlediği bombalı saldırılar sonucu yaralanan ve bir gözü tamamen, diğer gözü de yüzde 80 görme yetisini kaybeden Yasin, ülkesinde gittiği hastanelerde tedavi olamadı.

Hem güvenlik sorunu hem de tedavi umuduyla eşi ve 3 çocuğuyla Türkiye'ye gelmeye karar veren Yasin, günlerce süren zorlu yolculuğun ardından Hatay sınırına ulaştı.

Türkiye'ye geçtikten sonra Şanlıurfa'ya yerleşen Yasin ve ailesi, en büyük arzuları olan tedavi umutlarını da Akçakale ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Umuda Engel Yok Derneği aracılığıyla gerçekleştirdi.

40 yaşındaki kadın, derneğin girişimleriyle Gaziantep Üniversitesinde iki gözüne farklı tarihlerde uygulanan kornea nakliyle yeniden görebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Düşe kalka yolculuk

Şekhe Yasin, AA muhabirine, uçak bombardımanlarından dolayı yaralanarak görme yetisini büyük ölçüde kaybettiğini ve bu sürecin kendisi için çok zor geçtiğini anlattı.

Ülkesinde gittiği hastanelerde bir çözüm bulamayınca 4 yıl önce Türkiye'ye gelmeye karar verdiğini ifade eden Yasin, şöyle konuştu:

"Tedavi umuduyla Türkiye'ye doğru zorlu bir yolculuğa çıkmıştık. Bombalardan dolayı psikolojimiz bozulmuştu. Yanımıza alabildiğimiz küçük eşyalarla Suriye'den Türkiye sınırına doğru yola çıkmıştık. Genelde gündüz dinleniyor, geceleri yürüyorduk. Göremediğim için bazen yere düştüğüm de oluyordu. Günlerce bazen yürüyerek bazen de araçlarla Rakka'ya sonra da İdlib'e geldik. Sınırda 3 ay bekledikten sonra Hatay'a, sonra da Şanlıurfa'ya geldik.

Türkiye'de birkaç hastaneye gittim ama maddi imkanlarımız olmadığı için gerekli kornea naklini yaptıramadım. Son olarak Akçakale ilçesinde gıda yardımı yapmak için evimize gelen Umuda Engel Yok Derneği yetkililerine gözümün durumunu anlatarak destek istedim. Sağ olsunlar dernek yetkililerinin yardımıyla Şanlıurfa ve Adana'da muayene olduktan sonra Gaziantep'te operasyon gerçekleşti. Elhamdülillah gözüm iyi oldu çok mutluyum. Dernek yetkililerine çok teşekkür ediyorum."

Umuda Engel Yok Derneği Başkanı Ahmet Efeakdoğan ise dernek olarak ilçedeki ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Yasin ailesine gıda yardımı yaptıkları sırada anne Şekhe Yasin'in gözleriyle ilgili sıkıntısını öğrendiklerini ifade eden Efeakdoğan, "Yasin, 3 çocuklu ve eşi hamallık yaptığı için maddi durumu iyi olmayan bir kardeşimiz. Yaptırdığımız muayeneler sonucu görmeyen gözü için kornea nakli gerektiğini öğrendik. Hayırsever vatandaşların desteğiyle Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonla Suriyeli Yasin tekrar gözüne kavuştu. Dernek olarak elimizden geldiği kadar Türk ve Suriyeli kardeşlerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Son dakika haber... ŞANLIURFA - Savaş mağduru Suriyeli kadının görmeyen gözleri, Türkiye'de ışığa kavuştu
Son dakika haber... ŞANLIURFA - Savaş mağduru Suriyeli kadının görmeyen gözleri, Türkiye'de ışığa kavuştu
Son dakika haber... ŞANLIURFA - Savaş mağduru Suriyeli kadının görmeyen gözleri, Türkiye'de ışığa kavuştu
Son dakika haber... ŞANLIURFA - Savaş mağduru Suriyeli kadının görmeyen gözleri, Türkiye'de ışığa kavuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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