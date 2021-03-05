KONYA Satın almak için pazarlık yaptıkları keçileri çaldılar
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KONYA Satın almak için pazarlık yaptıkları keçileri çaldılar

05.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:41

Satın almak için pazarlık yaptıkları keçileri çaldılarKONYA'nın Ereğli ilçesinde, gündüz almak için pazarlık yaptıkları 3 keçiyi sabaha karşı çalan İsmail Ç. ve dini nikahla birlikte yaşadığı Özlem G., 13 yaşındaki oğullarıyla jandarma ekiplerince yakalandı.

Satın almak için pazarlık yaptıkları keçileri çaldılar

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, gündüz almak için pazarlık yaptıkları 3 keçiyi sabaha karşı çalan İsmail Ç. ve dini nikahla birlikte yaşadığı Özlem G., 13 yaşındaki oğullarıyla jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, çarşamba günü Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan M.D. ile eşi Ş.D., evlerine gelerek kendilerinden keçi satın almak isteyen İsmail Ç. ve dini nikahla birlikte yaşadığı Özlem G. ile pazarlık yaptı. M.D., 3 keçi için 1800 lira istedi. İsmail Ç., 3 keçi için 800 lira peşin verip, 1000 lirasını da sonra vereceğini söyledi. Bunun üzerine M.D., parayı peşin isteyerek, pazarlığı bitirdi. Daha sonra İsmail Ç. ile Özlem G., evden ayrıldı. Ertesi sabah M.D., hayvanlarına yem vermek içini ahıra girdiğinde, keçilerinin olmadığını fark edince jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, belirlenen eşkal doğrultusunda, daha önceden suç kaydı bulunan İsmail Ç. ile Özlem G.?yi 42 AFL 775 plakalı otomobili temizlerken yakaladı. Jandarmada ifadeleri tamamlanan çift ile hırsızlığı gerçekleştirdikleri sırada yanlarında bulunan 13 yaşındaki erkek çocukları, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakalanmadan önce araziye bıraktıkları 3 keçi de sahiplerine teslim edildi.

KONYA Satın almak için pazarlık yaptıkları keçileri çaldılar
KONYA Satın almak için pazarlık yaptıkları keçileri çaldılar
KONYA Satın almak için pazarlık yaptıkları keçileri çaldılar
KONYA Satın almak için pazarlık yaptıkları keçileri çaldılar
KONYA Satın almak için pazarlık yaptıkları keçileri çaldılar
KONYA Satın almak için pazarlık yaptıkları keçileri çaldılar
KONYA Satın almak için pazarlık yaptıkları keçileri çaldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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