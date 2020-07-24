Son dakika haberleri: Sason Müftüsü Baran'a veda yemeği Son dakika haberi... Şırnak'ın Cizre ilçesine atanan Sason Müftüsü Süleyman Baran için veda yemeği düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesine atanan Sason Müftüsü Süleyman Baran için veda yemeği düzenlendi.

Düzenlenen yemekte konuşan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Baran ile 2 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Hizmet anlayışı ve ilçemizde yaptığı başarılı çalışmalarından memnunuz. Yeni görev yerinizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İl Müftü Yardımcısı Ahmet Duran ise medrese mezunu olan Baran'ın klasik medrese ve moderniteyi ilçede birleştirerek din eğitimine ayrı bir katkı sunduğunu, diyanet camiası adına yapılabilecek ne varsa onları en güzel şekilde Sason ilçesinde yerine getirdiğini aktardı.

Baran da, Sason'un ilk sıradaki tercihi olduğunu anlatarak, "Daha fazla kalmak isterdim. Ama Sason ile gönül bağımız her zaman devam edecek." diye konuştu.

Kaymakam Özadalı, daha sonra ilçede görev yapan başarılı imamlara başarı belgesi verdi.

Kaynak: AA