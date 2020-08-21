Son dakika haberleri: Şaşkın sarhoşun siren paniği kamerada Gelen son dakika haberine göre Şaşkın sarhoşun siren paniği kamerada Parkta alkol alan şahıs siren sesini duyunca nereye kaçacağını şaşırdı Samsun'da parkta aldığı alkolün etkisi ile vatandaşlara müdahale eden bir kişi, 112 ambulans sirenini polis sireni zannedince nereye kaçacağını şaşırdı.

Şaşkın sarhoşun siren paniği kamerada Parkta alkol alan şahıs siren sesini duyunca nereye kaçacağını şaşırdı SAMSUN - Samsun'da parkta aldığı alkolün etkisi ile vatandaşlara müdahale eden bir kişi, 112 ambulans sirenini polis sireni zannedince nereye kaçacağını şaşırdı. Siren sesinden kaçan sarhoşun panik hali kameraya yansıdı. Anıt Park'ta gündüz vakti iki kişi açıkta alkol almaya başladı. Bir süre sonra alkol alanlardan biri buradan ayrıldı, diğeri ise açıkta alkol almaya devam etti. Gündüz vakti aldığı alkolün etkisi ile parktan geçen erkek ve kadınlara sataşmaya başladı. Yol ortasında kola şişesi içindeki alkolü kafasına dikleyen ismi öğrenilemeyen şahıs, duyduğu siren sesiyle bir an irkildi. İlk başta uzaktan gelen siren sesine aldırış etmeyen sarhoş adam, 112 ambulansının siren sesinin yakından gelmesiyle birlikte heyecanlanmaya başladı. Ambulans sirenini polis sireni zanneden alkollü şahıs elindekileri çöp kutusuna atarak, yoldan geçenlere "Çekilin" diye bağırıp hızla kaçmaya başladı. Sarhoş şahsın şaşkın hareketleri ilginç görüntüler oluşturdu. Sirenden kaçan vatandaşın elindeki koli bandı ve trampet bagetleri ise dikkat çekti. (ED-SLH-NT-Y) Kaynak: İHA