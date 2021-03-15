Son dakika! Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ firarisi çift yakalandı
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Son dakika! Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ firarisi çift yakalandı

15.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:31

Son dakika gündem haberi: Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında hapis cezası bulunan çift, Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında hapis cezası bulunan çift, Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu FETÖ üyeliği ve ByLock kullanıcılığından haklarında hapis cezası verilen Hitit Üniversitesindeki görevinden ihraç edilen M.K.K. ile eşi Ş.R.K'nın Sarp Sınır Kapısı'ndan yasa dışı yollarla Gürcistan'a çıkış yapacaklarını belirledi.

Ekiplerce bir tırın dorsesine saklanmış şekilde yakalanan M.K.K. ve Ş.R.K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Son dakika! Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ firarisi çift yakalandı
Son dakika! Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ firarisi çift yakalandı
Son dakika! Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ firarisi çift yakalandı
Son dakika! Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ firarisi çift yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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