Son dakika haberleri | Şarkıcı Azra Yünlü'den sel bölgesindeki çocuklara yardım
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Son dakika haberleri | Şarkıcı Azra Yünlü'den sel bölgesindeki çocuklara yardım

Son dakika haberleri | Şarkıcı Azra Yünlü'den sel bölgesindeki çocuklara yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Son dakika haberleri... Şarkıcı Azra Yünlü, Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) aracılığıyla sel bölgesindeki çocuklar için hikaye, boyama kitabı ve tohumlu kalem yardımı yaptı.

Şarkıcı Azra Yünlü, Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) aracılığıyla sel bölgesindeki çocuklar için hikaye, boyama kitabı ve tohumlu kalem yardımı yaptı.

Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) tarafından 2013 yılından bu zamana kadar her yıl düzenli olarak yapılan yardım kampanyasına Şarkıcı Azra Yünlü de destek verdi. Ünlü şarkıcı sel afetinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın ilindeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hediye edilmek üzere 5 bin adet hikaye ve boyama kitabı ile 2 bin adet tohumlu kalem yardımı yaptı.

SSAUMDER aracılığıyla gerçekleştiren yardımlar 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim öncesinde çocuklara dağıtılacak. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | Şarkıcı Azra Yünlü'den sel bölgesindeki çocuklara yardım - Haberler Magazin
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