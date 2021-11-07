Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Beşiktaş-Sarıyer hattında çalışan yolcu minibüsünün kaza yapması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 7 yolcu yaralandı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş- Sarıyer hattında çalışan yolcu minibüsünün kaza yapması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 7 yolcu yaralandı.
Beşiktaş'tan Sarıyer istikametine seyreden 34 M 5148 plakalı yolcu minibüsü, Hacıosman Bayırı Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra ağaçlara çarparak durdu.
Kazada, minibüsün sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, 7 yolcu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.