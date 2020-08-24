Son dakika haberleri! Sarıyer'de trafik kazası
Son dakika haberi: Sarıyer'de bir otomobil yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı.
24.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:56
Sarıyer'de bir otomobil yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı.
Ayazağa Hadım Koruyolu Caddesi'nde A.K'nın kullandığı 34 VM 7008 plakalı otomobil virajı alamayarak dere yatağına düştü.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.
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Kaynak: AA