Son dakika haberi! SARIYER'DE MÜTEAHHİTLERİN ANLAŞMAZLIĞINDA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 2 YARALI
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Son dakika haberi! SARIYER'DE MÜTEAHHİTLERİN ANLAŞMAZLIĞINDA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 2 YARALI

Son dakika haberi! SARIYER'DE MÜTEAHHİTLERİN ANLAŞMAZLIĞINDA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Haber-Kamera Hasan YILDIRIM -Özgür EREN / İSTANBUL DHASarıyer'de bir sitenin müteahhitleri arasında çıkan tartışmada iki kişi silahla vurularak yaralandı.

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM -Özgür EREN/ İSTANBUL DHA

Sarıyer'de bir sitenin müteahhitleri arasında çıkan tartışmada iki kişi silahla vurularak yaralandı. Şüpheli, olay yerinden kaçarken iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sarıyer Ayazağa Mahallesi 192. Sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin müteahhitleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir müteahhit silahını çıkararak, iki kişiye kurşun yağdırdı. İki kişi ayaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan araca binerek olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Bazı vatandaşlar da yaralıları güneşten korumak için şemsiye açtı. İki yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi! SARIYER'DE MÜTEAHHİTLERİN ANLAŞMAZLIĞINDA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 2 YARALI
Son dakika haberi! SARIYER'DE MÜTEAHHİTLERİN ANLAŞMAZLIĞINDA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 2 YARALI
Son dakika haberi! SARIYER'DE MÜTEAHHİTLERİN ANLAŞMAZLIĞINDA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 2 YARALI
Son dakika haberi! SARIYER'DE MÜTEAHHİTLERİN ANLAŞMAZLIĞINDA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 2 YARALI
Son dakika haberi! SARIYER'DE MÜTEAHHİTLERİN ANLAŞMAZLIĞINDA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 2 YARALI
Son dakika haberi! SARIYER'DE MÜTEAHHİTLERİN ANLAŞMAZLIĞINDA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 2 YARALI
Son dakika haberi! SARIYER'DE MÜTEAHHİTLERİN ANLAŞMAZLIĞINDA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi! SARIYER'DE MÜTEAHHİTLERİN ANLAŞMAZLIĞINDA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 2 YARALI - Haberler
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