Son dakika haberleri! SARIYER'DE MASKE DENETİMİ Son dakika haberi: SARIYER'de polis ekipleri tarafından maske denetimi yapıldı.

SARIYER'de polis ekipleri tarafından maske denetimi yapıldı. Sahilde yapılan denetimlerde maske takmayan 10 kişiye ceza yazıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından İstanbul'da denetimler arttırıldı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, akşam saatlerinde Aşiyan, Emirgan ve Yeniköy'de maske denetimi yaptı. Denetimlerde maske takmayan 10 kişiye 900 lira ceza yazıldı.Öte yandan ekipler, sahildeki vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA