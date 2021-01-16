Sarıyer'de kar yağışı, keyfini çocuklar çıkardı
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Sarıyer'de kar yağışı, keyfini çocuklar çıkardı

16.01.2021 18:34 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:07
Sarıyer'de kar yağışı, keyfini çocuklar çıkardı

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde birçok ilçede başladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde birçok ilçede başladı. Yağış, deniz seviyesine yakın bölgelerde yağmur şeklinde görülürken, yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Günlerdir beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren başladı. İstanbul'un birçok ilçesinde kendini gösteren kar, Sarıyer'in yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Kocataş mevkiinde 16.00'dan itibaren başlayan kar kısa sürede evlerin çatılarını ve sokakları beyaz bir örtü gibi kapattı. Karın yağmasıyla birlikte çocuklar kısıtlamaya rağmen kendilerini dışarı atarak kartopu oynamaya başladı. Bazı yetişkinler de çocuklara eşlik etti. Karın eğlencesini çocuklar yaşarken bazı sürücüler ise yolda ilerlemekte zorlandı. Özellikle kar lastiği bulunmayan araçların patinaj yaparak kaydığı gözlendi. Sarıyer-Kocataş seferini yapan bir İETT otobüsü ise yokuş yukarı çıkarken kaydı. Yolda kalan otobüs bir kepçe yardımıyla çekildikten sonra seferine devam etti.


- İstanbul
Sarıyer'de kar yağışı, keyfini çocuklar çıkardı
Sarıyer'de kar yağışı, keyfini çocuklar çıkardı
Sarıyer'de kar yağışı, keyfini çocuklar çıkardı
Sarıyer'de kar yağışı, keyfini çocuklar çıkardı
Sarıyer'de kar yağışı, keyfini çocuklar çıkardı
Sarıyer'de kar yağışı, keyfini çocuklar çıkardı
Sarıyer'de kar yağışı, keyfini çocuklar çıkardı
Sarıyer'de kar yağışı, keyfini çocuklar çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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