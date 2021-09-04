Son dakika haberleri | Sarıyer'de emlakçıya silahlı saldırıda 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri | Sarıyer'de emlakçıya silahlı saldırıda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri | Sarıyer'de emlakçıya silahlı saldırıda 2 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Sarıyer'de motosikletli 2 kişinin emlakçı dükkanına yaptığı saldırıda hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Sarıyer'de motosikletli 2 kişinin emlakçı dükkanına yaptığı saldırıda hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sarıyer Merkez Mahallesi'nde 25 Ağustos günü, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olan emlak dükkanı sahibi Hasan D. (52) ile İbrahim K. (53), olaydan yaklaşık bir saat önce işyerinde görüştü. Görüşmenin, tartışmaya dönmesinin ardından İbrahim K., dükkandan ayrıldı. Bir süre sonra plakasız motosiklet ile dükkana gelen iki şüpheliden biri motosikletten inerek, dükkana doğru ateş etti ve dükkanda bulunan Kemal Ramazan K., ateş açılması sonucu yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kemal Ramazan K., 27 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin yapılan çalışmalarda olayın şüphelilerinden olduğu tespit edilen İbrahim K., gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen Mustafa F. (28) ile firari şüpheli Ersin Y. (22) ise gözaltına alınmalarının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya karışanların suç dosyası kabarık çıktı

Öte yandan emlak dükkanı sahibi Hasan D.'nin 33, tartıştığı İbrahim D.'nin 2, şüpheli Mustafa F.'nin 21, şüpheli Ersin Y.'nin ise 15 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin motosiklet ile dükkanın önüne geldikleri, motosikletten inen şahsın dükkanın içine ateş ettiği ve daha sonrasında kaçtıkları görülüyor. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Sarıyer'de emlakçıya silahlı saldırıda 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri | Sarıyer'de emlakçıya silahlı saldırıda 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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