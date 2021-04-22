Sarıyer'de gecekondu alevlere teslim oldu
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Sarıyer'de gecekondu alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de gecekondu alevlere teslim oldu Gecekondu alev alev böyle yandı Sarıyer'de çıkan yangında bir gecekondunun çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sarıyer'de gecekondu alevlere teslim oldu

Gecekondu alev alev böyle yandı

İSTANBUL - Sarıyer'de çıkan yangında bir gecekondunun çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın akşam saatlerinde Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Erdem Sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekondunun çatısından bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükseldi.

Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu alevler yan tarafta bulunan gecekonduya ulaşmadan söndürüldü.

Yangın anı cep telefonu kamerasında

Vatandaşların farklı açılardan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde alevlerin geceyi aydınlattığı ve dumanın yükseklere çıktığı görünüyor. Çıkan yangında herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Sarıyer'de gecekondu alevlere teslim oldu
Sarıyer'de gecekondu alevlere teslim oldu
Sarıyer'de gecekondu alevlere teslim oldu
Sarıyer'de gecekondu alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

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