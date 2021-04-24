Son dakika haberleri... Sarıyar'ın ilk belediye başkanı Mustafa Demir hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Sarıyar'ın ilk belediye başkanı Mustafa Demir hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Sarıyar'ın ilk belediye başkanı Mustafa Demir hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Nallıhan ilçesinin Sarıyar Beldesi kurucu belediye başkanı olan Mustafa Demir 97 yaşında hayatını kaybetti.

Nallıhan ilçesinin Sarıyar Beldesi kurucu belediye başkanı olan Mustafa Demir 97 yaşında hayatını kaybetti.

1973-1984 yılları arasından iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Demir, için eski belediye başkanlarından Halil Ünsal, Sarıyar olarak gerçek bir değeri kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Halil Ünsal, "Sayın başkanın beldemize çok çok hizmetleri olmuş. O dönemler gerçekten güzel hizmetler getirmiş. Beldede ortaokul, akabinde lise açılmasını sağlamış ve beldemize kazandırdığı yatırımlarla hafızalarımızda her zaman yeri olacak. Allah rahmet eylesin." dedi.

Mustafa Demir'in cenazesi, Merkez Camisinde kılınacak ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında mahalle mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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