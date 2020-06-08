Son dakika haberleri: Sarıkeçili Yörükleri'nin yaşamı film oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Sarıkeçili Yörükleri'nin yaşamı film oldu

Son dakika haberi: MERSİN'in Silifke ilçesinde Sarıkeçili Yörükler'in yaşamını konu alan 'Turna Misali' adlı filmin çekimleri sürüyor.

Son dakika haberleri: Sarıkeçili Yörükleri'nin yaşamı film oldu
08.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:29

MERSİN'in Silifke ilçesinde Sarıkeçili Yörükler'in yaşamını konu alan 'Turna Misali' adlı filmin çekimleri sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, son konargöçerler olan Sarıkeçili Yörükleri'nin yaşamının anlatıldığı 'Turna Misali' adlı filmin setini ziyaret etti. Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altınok ile birlikte seti gezen Başkan Seçer, filmin yönetmeni İffet Eren Danışman Boz'dan film hakkında bilgi aldı. Başkan Seçer, Sarıkeçili Yörükleri Dernek Başkanı Pervin Çoban Sarvan'la da sohbet ederek, Yörükler'in göç yollarında yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi aldı.

Filmin, kadim kültürün tanıtılması açısından önemli olduğunu ifade eden Başkan Seçer, "Bu çalışma Mersin'in tanıtımı açısından da önemli. Bizi ilgilendiren taraflarından biri de bu. Kentimizin tanıtılmasını istiyoruz. Bu güzel bir araç olacak. Mersin'in, tabiri caizse dağın başında, tam anlamıyla keşfedilmemiş nadide bir çiçek olduğunu düşünüyorum. Bunu sadece Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtmak için çaba gösteriyoruz. İşte bu tip çalışmalar buna çok büyük katkı sunacak diye düşünüyorum" diye konuştu.Filmin yönetmeni İffet Eren Danışman Boz, film fikrinin 12 yıl önce doğduğunu söyledi. Görüntü yönetmeni Eyüp Boz'un, göç yollarında engellerle karşılaşan Sarıkeçililerle ilgili belgesel çektiğini hatırlatan Boz, daha sonraki süreçte, Sarıkeçili kültürünü daha iyi anlatabilmek için drama bir eser üretilmesi gerektiği fikrine ulaştıklarını anlattı. Filmin çekimi için Eyüp Boz'un önce kendisini, daha sonra Yörük kültüründen gelen oyuncu Yüksel Aksu'yu ikna ettiğini kaydeden Boz, "Filmin kaba kurgusu TRT'de izlendi ve çok beğenildi. Korona salgını nedeniyle bazı gecikmeler oldu. Film çekimi için bize her türlü kolaylığı sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi. Filminin senaristi ve yönetmeni Eyüp Boz, "Benim en büyük hayalim bu kültürün, özellikle geleneksel şekilde deveyle göçün yok olmaması. Bu koruma altına alınırsa bu film amacına ulaşmış olacak" diye konuştu.Turna Misali filminin oyuncuları arasında yer alan ve kendisi de Sarıkeçili bir Yörük olan Yüksel Aksu da şunları söyledi: "Biz 12 yıl önce buraya belgesel çekmeye gelmiştik. Ben de Sarıkeçili kökenli bir Yörüğüm, Muğlalıyım. Bir Yörük olarak Yörük olmayı bu belgesel çekimlerinde öğrendim ve çok çok büyük bir kıymet olduğunu anladım. Nenemin de lakabı 'Yörük Ayşa'ydı. Onunla gurur duymayı öğrendim. Şimdi bu 12 yıl içinde Eyüp ve iffet, güzel bir senaryo yazdılar. Evrensel ya da yerel kültürümüzü nakşetmek, yansıtmak bizlerin sanatçı olarak sorumluluğu" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor Haber
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Haber
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
İlçeye 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! 'Pılını pırtını toplayan buraya geliyor'
İlçeye 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! "Pılını pırtını toplayan buraya geliyor"
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup evde 5 çocukla rehin alan eski eşi polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor
Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup evde 5 çocukla rehin alan eski eşi polis ekipleri ikna etmeye...
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara 'Ziyaretleri erteleyin' uyarısı yaptı
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara "Ziyaretleri erteleyin" uyarısı yaptı
Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü
Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Berat Albayrak Musa Farisoğulları Şahin Şerifoğulları
Magazin Fatma Girik Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk
Spor Jose Sosa Metin Oktay Fatih Terim Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Sarıkeçili Yörükleri'nin yaşamı film oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 15:28:57. #1.14#
title