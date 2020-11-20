Son dakika haberleri | Sarıkamışlı çocukların "kar" mutluluğu
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Son dakika haberleri | Sarıkamışlı çocukların "kar" mutluluğu

20.11.2020 22:41 | Son Güncelleme: 20.11.2020 22:44
Son dakika haberleri | Sarıkamışlı çocukların

Son dakika haberleri: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan ve ilçeyi beyaza bürüyen kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan ve ilçeyi beyaza bürüyen kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü.

İlçe hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düşmesi ve ardından başlayan kar yağışı arabaların yanı sıra ağaç ve yolları da beyaz örtüyle kapladı.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, evlerinin önündeki sokak ve bahçelere çıkıp kartopu oynadı.

Beyaza bürünen ilçede gönüllerince eğlenen çocukların yaşadığı mutluluk kızak keyfiyle arttı.

Çocuklardan Batuhan Üstündağ, kar yağdığı için çok sevindiklerini belirterek, "Kar yağışı gördük sokağa çıktık. Arkadaşlarımızla kızakla kaydık, kartopu oynadık. Hep beraber çok eğleniyoruz. İnşallah sabaha kadar kar yağar." dedi.

Öte yandan, bazı vatandaşlar da etkisini sürdüren kar yağışı altında yürüyüşe çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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