Son dakika haberleri! Sarıkamış'ta selin vurduğu bölgede köylülerin yaraları sarılıyor
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Son dakika haberleri! Sarıkamış'ta selin vurduğu bölgede köylülerin yaraları sarılıyor

İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sarıkamış'ta selin vurduğu bölgede köylülerin yaraları sarılıyor Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sel felaketinden en çok etkilenen İnkaya köyünde yaralar sarılıyor.

Sarıkamış'ta selin vurduğu bölgede köylülerin yaraları sarılıyor

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sel felaketinden en çok etkilenen İnkaya köyünde yaralar sarılıyor. Bölgede bir taraftan hasar tespit çalışmaları sürerken, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Özel İdare, DSİ ve askerler vatandaşların en büyük destekçisi oldu.

Sarıkamış'ta 2 gün önce öğlen saatlerinde başlayan İnkaya Köyünde sel sonrası hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ve Komandolar evleri ve işyerleri selden zarar gören ve çamur içerisinde kalan vatandaşların imdadına yetişti. Ellerine kürekleri alan ekipler çamur temizledi.

Kars Valisi Türker Öksüz, 41 Konut, 6 araç, 2 traktör ve 6 büyükbaş hayvan telef olduğunu söyledi.

Vali Öksüz, Sarıkamış'ta Afet bölgesine giderek incelemede bulundu.

Son dakika haberleri! Sarıkamış'ta selin vurduğu bölgede köylülerin yaraları sarılıyor
Son dakika haberleri! Sarıkamış'ta selin vurduğu bölgede köylülerin yaraları sarılıyor
Son dakika haberleri! Sarıkamış'ta selin vurduğu bölgede köylülerin yaraları sarılıyor
Son dakika haberleri! Sarıkamış'ta selin vurduğu bölgede köylülerin yaraları sarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım

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