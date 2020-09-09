Son dakika haberleri! Sarıkamış Sergisi Anadolu Şehitler Müzesi'nde
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Son dakika haberleri! Sarıkamış Sergisi Anadolu Şehitler Müzesi'nde

Son dakika haberi... Kepez Belediyesi'nin 25 farklı konu başlığı, 3 diorama, 1 şehit evi canlandırmasıyla tarihe tanıklık eden yüzlerce objeyi buluşturduğu Anadolu Şehitler Müzesi, Sarıkamış kahramanlarının anılarına da ev sahipliği yapıyor.

Son dakika haberleri! Sarıkamış Sergisi Anadolu Şehitler Müzesi'nde
09.09.2020 15:03 | Son Güncelleme: 09.09.2020 15:08

Kepez Belediyesi'nin 25 farklı konu başlığı, 3 diorama, 1 şehit evi canlandırmasıyla tarihe tanıklık eden yüzlerce objeyi buluşturduğu Anadolu Şehitler Müzesi, Sarıkamış kahramanlarının anılarına da ev sahipliği yapıyor.

Kepez Belediyesi'nin şehit ve savaş konseptini bir arada içeren Anadolu Şehitler Müzesi, mehmetçiklerin anılarını barındırıyor. 25 farklı konu başlığı, 3 diorama, 1 şehit evi canlandırmasıyla ilgi gören müze, Sarıkamış anılarına da ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda müzede Sarıkamış Sergisi de yer alıyor. DokumaPark'ta yer alan Anadolu Şehitler Müzesi'nin orta bölümünde yer alan Sarıkamış Sergisi, İstanbul'daki Hisart Canlı Tarih Müzesi ve Diorama Müzesi işbirliğiyle alanındaki uzman diorama sanatçıları tarafından yapıldı.

Bilgi ve belgeler de sergileniyor

Sarıkamış'da yüzey araştırmalarından ve koleksiyonerlerden temin edilen süngü, kürek, palaska tokaları gibi materyallerin yer aldığı bölümde, dönemin gerçek silahları ve istihkam malzemeleri dikkat çekiyor. Sarıkamış Harekatını anlatan diorama, ziyaretçileri o anlara götürüyor. Duygulandıran sergideki evrak, doküman, bilgi ve belgeler ise Sarıkamış hakkında bilgiler veriyor.

Anadolu Şehitler Müzesi, Pazartesi günleri hariç, diğer günler 09.30-18.00 saatleri arasında hafta sonları 19.00'a kadar ziyaretçilerini ücretsiz ağırlıyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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