Son dakika haberleri: Sarıkamış Harekatı şehitleri okul duvarına resmedildi

Sarıkamış Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Ümran Ekinci ile resim öğretmeni Suzan Kaya, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerleri, okul duvarına resmetti.

İlçede her yıl ocak ayında düzenlenen Sarıkamış Şehitleri'ni anma etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu çalışma yaptı.

Okul müdürü Ümran Ekinci ile resim öğretmeni Suzan Kaya, harekatta şehit olan askerleri okul duvarına çizdi.

Müdür Ekinci, anma etkinliklerinin yaklaşmasıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, şehitlerin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını dile getirdi.