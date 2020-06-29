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Son dakika haberleri... Sarıgöl Ovası beyaz gelinliğini erken giydi

Son dakika ekonomi haberi: Manisa'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümlerinin yetiştirildiği Sarıgöl ilçesinde üzüm bağları hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle geçen yıla göre bir hafta önceden örtü altına alınmaya başladı.

Son dakika haberleri... Sarıgöl Ovası beyaz gelinliğini erken giydi
29.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:59

Manisa'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümlerinin yetiştirildiği Sarıgöl ilçesinde üzüm bağları hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle geçen yıla göre bir hafta önceden örtü altına alınmaya başladı.

Sarıgöl Ziraat Odası Bşkanı Ali İhsan Ülgen, "Bu yıl hava sıcaklıkların aşırı olarak erken başlaması bedeniyle üzüm bağlarında koruma amaçlı örtü çalışmalarını erken başladık. Geçen yıl temmuz ayının ilk haftası örtü çalışmalarımız başlamıştı. Bu yıl hava şartları nedeniyle bağcılarımız örtü çalışmalarını daha erkene çekti. Bağlarımızı bizler hava şartlarından korumak amaçlı örtü yapmaktayız. Şimdi örtülen bağlarımız üzüm hasadı tamamlana kadar kalır. Sarıgöl'de 130 bin dekarlık alanda üzüm bağımız bulunmakta bunun bu yıl 100 bin dekarı örtü alına alınacak. Beyaz kaneviçelerin kullanım süreleri 2-4 yıldır. Örtüler üzüm bağlarımızı doludan, sıcaklardan, yağmurdan, tozdan korumaktadır." dedi.

Ekipler kuruldu

Üzüm bağlarını örtü altına alma çalışmalarıyla birlikte 10-12 kişilik ekipler kurularak çalışmaların yapıldığını kaydeden Ülgen, "Temmuz ayının sonlarına kadar örtü çalışmaları tamamlanır. Örtü çalışmaları için bir işçinin gündeliği 120 TL ayrıca 7 TL dayıbaşı ücreti verilmekte" dedi.

Örtü işi yapan işçiler ise hava şartlarından dolayı erken başlandığını ve günde 30 dönümlük alanın sabah 6'dan öğle 13.00'a kadar tamamladıklarını belirtti. Yapılan çalışmalarla hem sıcaklardan hem de dolu gibi afetlerden üzüm bağlarının korunduğu öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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