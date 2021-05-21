Son dakika haberleri... Sarı çiçeklerin arasındaki menderesler, görsel şölen sunuyor
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Son dakika haberleri... Sarı çiçeklerin arasındaki menderesler, görsel şölen sunuyor

Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Muş'ta yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle derenin oluşturduğu menderesler görsel şölen sunuyor.

Muş'ta yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle derenin oluşturduğu menderesler görsel şölen sunuyor. Varto ilçesine bağlı Ünaldı Köyü kırsalında sarı çiçekler arasındaki menderesler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Havadan görüntülenen menderesler, doğal güzelliğiyle hayran bıraktırıyor.

Son dakika haberleri... Sarı çiçeklerin arasındaki menderesler, görsel şölen sunuyor
Son dakika haberleri... Sarı çiçeklerin arasındaki menderesler, görsel şölen sunuyor
Son dakika haberleri... Sarı çiçeklerin arasındaki menderesler, görsel şölen sunuyor
Son dakika haberleri... Sarı çiçeklerin arasındaki menderesler, görsel şölen sunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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