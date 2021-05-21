Son dakika haberleri... Sarı çiçeklerin arasındaki menderesler, görsel şölen sunuyor
Son dakika gündem haberi: Muş'ta yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle derenin oluşturduğu menderesler görsel şölen sunuyor.
Muş'ta yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle derenin oluşturduğu menderesler görsel şölen sunuyor. Varto ilçesine bağlı Ünaldı Köyü kırsalında sarı çiçekler arasındaki menderesler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Havadan görüntülenen menderesler, doğal güzelliğiyle hayran bıraktırıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız