Son dakika haberleri... Sarayköy 450 gün sonra yeni Emniyet Müdürlüğü binasına kavuşuyor

Son dakika habere göre Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının yapımına başlandı.

Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının yapımına başlandı. 4 milyon liraya mal olacak hizmet binasının 450 gün sonra bitmesi planlanıyor.

Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası Atatürk Mahallesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Caddesi'ne yapılacak. Yüklenici firma tarafından başlatılan yeni hizmet binası inşaatının temel atma çalışmasını Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve İlçe Emniyet Müdürü Ferhat Küçükyalım yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. bin 50 metrekare inşaat alanına sahip, 3 kat olarak planlanan vatandaşların ve personelin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet verecek olan Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının 450 gün içinde bitmesi planlanıyor. Zemin güçlendirme çalışmasının yapıldığı yeni hizmet binasının 4 milyon liraya mal olacağı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı