Son dakika haberleri! SARAYBOSNA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü
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Son dakika haberleri! SARAYBOSNA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü. Bu kapsamda heyetler arası görüşme de gerçekleştirildi. Programda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic da yer aldı.

Son dakika haberleri! SARAYBOSNA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü
Son dakika haberleri! SARAYBOSNA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü
Son dakika haberleri! SARAYBOSNA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü
Son dakika haberleri! SARAYBOSNA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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