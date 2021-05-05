Son dakika haberleri! SARAYBOSNA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü. Bu kapsamda heyetler arası görüşme de gerçekleştirildi. Programda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı