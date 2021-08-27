Son dakika haberleri: SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başçarşı'da sevgi gösterisi (3)
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, açılış sonrası Başçarşı Meydanı'nda toplanan Saraybosnalılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran