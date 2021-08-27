Son dakika haberleri: SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başçarşı'da sevgi gösterisi (3)
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Son dakika haberleri: SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başçarşı'da sevgi gösterisi (3)

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, açılış sonrası Başçarşı Meydanı'nda toplanan Saraybosnalılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Son dakika haberleri: SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başçarşı'da sevgi gösterisi (3)
Son dakika haberleri: SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başçarşı'da sevgi gösterisi (3)
Son dakika haberleri: SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başçarşı'da sevgi gösterisi (3)
Son dakika haberleri: SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başçarşı'da sevgi gösterisi (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)
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Son dakika haberleri: SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başçarşı'da sevgi gösterisi (3) - Haberler
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