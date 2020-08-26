Son dakika haberleri! Şarampole yuvarlanıp ikiye katlanan otomobilin sürücüsü öldü (2)- Yeniden
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Son dakika haberleri! Şarampole yuvarlanıp ikiye katlanan otomobilin sürücüsü öldü (2)- Yeniden

Son dakika gündem haberi... BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak hurdaya döndü.

Son dakika haberleri! Şarampole yuvarlanıp ikiye katlanan otomobilin sürücüsü öldü (2)- Yeniden
26.08.2020 23:34 | Son Güncelleme: 26.08.2020 23:37

BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak hurdaya döndü. Otomobilde sıkışıp ağır yaralanan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü Ali Esen (85), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Burdur- Antalya karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ali Esen yönetimindeki 15 AE 162 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak ikiye katlanan otomobilin sürücüsü Esen, araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ali Esen, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan esen, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. 


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Kaynak: DHA

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