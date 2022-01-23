Son dakika haberleri: Şarampole devrilen yolcu otobüsü kaza yerinden kaldırıldı
Son dakika haberleri: Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde yoldan çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu üç kişi hayatını kaybettiği kazaya ilişkin ekiplerin olay yerindeki incelemesi tamamlandı.
MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde yoldan çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu üç kişi hayatını kaybettiği kazaya ilişkin ekiplerin olay yerindeki incelemesi tamamlandı. Yolcu otobüsü çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüsü, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, otobüs şoförü ve 2 kişi hayatını kaybetti, 15 yolcu yaralandı. Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralıların tedavileri sürerken, ekiplerin kaza yerindeki incelemeleri tamamlandı. Yolcu otobüsü, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL