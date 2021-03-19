Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı
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Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı

19.03.2021 23:27 | Son Güncelleme: 19.03.2021 23:50

Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır şarampole devrildi.

Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır şarampole devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır orta refüjdeki bariyerleri yerinden söküp yolu trafiğe kapatırken, kazada tır sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası tırın kupası 2 parçaya bölünürken, İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı.

Kaza saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir yönünden Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Mehmet Taş idaresindeki 33 CNC 86 plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Önce orta refüje çarparak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yolun sağ tarafından bulunan şarampole devrildi. Kazanın şiddetiyle orta refüj demirleri yerinden sökülerek yolu trafiğe kapatırken, tırın kupası da 2 parçaya bölündü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle tırın kupasından fırlayarak ağır yaralanan şoför Mehmet Taş ve yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Hasan Taş'a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ağır yaralı 2 kardeşten Hasan Taş, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, şoför Mehmet Taş ise Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Hasan Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı. Kazanın şiddetiyle karayoluna savrulan orta refüj demirlerinin yoldan kaldırılması ile trafik, polis ekiplerinin kontrolünde tek şeritten sağlanmaya başladı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı
Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı
Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı
Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı
Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı
Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı
Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı
Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı
Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı
Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı
Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı
Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı
Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı
Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı
Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı
Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı
Şarampole devrilen tırın kupası 2 parçaya bölündü: 2 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN YİĞEN

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