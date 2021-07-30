Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kırşehir'in Akçakent ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Akçakent ilçesine giden Salih Ç. yönetimindeki 40 DN 203 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Yeşildere köyü yakınlarında şarampole devrildi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderilirken, Salih Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Salih Ç.'nin cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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