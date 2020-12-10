Son dakika haberleri | Şanlıurfa Valisi yaralı jandarma personelini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Şanlıurfa Valisi yaralı jandarma personelini ziyaret etti

10.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:04
Son dakika haberleri | Şanlıurfa Valisi yaralı jandarma personelini ziyaret etti

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin bombalı araçla saldırı düzenlediği bölgede inceleme yaparak yaralı jandarma personelini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin bombalı araçla saldırı düzenlediği bölgede inceleme yaparak yaralı jandarma personelini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2 jandarma personelinin şehit düştüğü, 8 jandarma personelinin ise yaralandığı bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı bölgesinde inceleme yaptı. Askeri yetkililerden bilgi alan Vali Erin, daha sonra hastaneye geçerek yaralı jandarma personelini ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sosyal medya hesabından üzerinden paylaşım yapan Vali Erin, "Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu 2 jandarmamız şehit olmuş, 8 jandarmamız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan (cc) rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri | Şanlıurfa Valisi yaralı jandarma personelini ziyaret etti
Son dakika haberleri | Şanlıurfa Valisi yaralı jandarma personelini ziyaret etti
Son dakika haberleri | Şanlıurfa Valisi yaralı jandarma personelini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Kaymakam Çelik, jandarma karakolunu ziyaret etti
Son dakika haberi: Kaymakam Çelik, jandarma karakolunu ziyaret etti
Son dakika haberleri: Çalınan 80 koyun bulundu, muhtar sosyal medyadan yayınla jandarmaya teşekkür etti
Son dakika haberleri: Çalınan 80 koyun bulundu, muhtar sosyal medyadan yayınla jandarmaya teşekkür etti
Son dakika haberleri | Bakan Selçuk ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberleri | Bakan Selçuk ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Mehmet Ersoy Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Pınar Altuğ Hakan Taşıyan Perihan Savaş Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Kylian Mbappe Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Tüm Haberler İlaç Pfizer Başakşehir Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Şanlıurfa Valisi yaralı jandarma personelini ziyaret etti - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 22:06:43. #1.15#
title