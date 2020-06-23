Son dakika haberleri | Şanlıurfa Ticaret Borsası
Son dakika ekonomi haberine göre Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,75 liradan satıldı.
23.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:23
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,55
|4,55
|Arpa
|Kg
|1,36
|1,36
|Buğday
|Kg
|1,55
|2,05
|Preseli pamuk
|Kg
|8,50
|9,75
Kaynak: AA