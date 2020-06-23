Son dakika haberleri | Şanlıurfa Ticaret Borsası Son dakika ekonomi haberine göre Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,75 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 4,55 4,55 Arpa Kg 1,36 1,36 Buğday Kg 1,55 2,05 Preseli pamuk Kg 8,50 9,75

Kaynak: AA