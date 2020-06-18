Son dakika haberleri... Şanlıurfa Ticaret Borsası
Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,60-9,85 liradan satıldı.
18.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:57
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,60-9,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,91
|4,77
|Buğday
|Kg
|1,65
|2,06
|Mısır
|Kg
|1,28
|1,29
|Arpa
|Kg
|1,35
|1,35
|Ham pamuk yağı
|Kg
|3,76
|3.76
|Preseli pamuk
|Kg
|9,60
|9,85
Kaynak: AA