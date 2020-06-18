Son dakika haberleri... Şanlıurfa Ticaret Borsası Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,60-9,85 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,60-9,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,91 4,77 Buğday Kg 1,65 2,06 Mısır Kg 1,28 1,29 Arpa Kg 1,35 1,35 Ham pamuk yağı Kg 3,76 3.76 Preseli pamuk Kg 9,60 9,85

Kaynak: AA