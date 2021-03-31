Son dakika haberleri! Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa merkezli 6 ilde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa merkezli 6 ilde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda tespit edilen şüpheliler 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

KOM ekipleri ile JÖH ve keskin nişancı timlerinin yer aldığı 252 jandarma, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Viranşehir, Harran ve Eyyübiye ilçeleri ile, Mardin, Adıyaman, Gaziantep, Mersin ile Uşak'ta belirlenen 38 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

JÖH timlerinin bazı adreslere "koçbaşı" kullanarak girdiği operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramalarda, saksı ve yastık gibi değişik alanlara saklanmış 1 kilo 600 gram metamfetamin, 90 gram eroin, 173 gram esrar, 10 sentetik hap, 8 kök kenevir, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 8 tabanca şarjörü ve bu silahlara ait 103 mermi ile 3 kesici alet ele geçirildi.

Şüpheliler işlemler için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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