Son Dakika | Şanlıurfa merkezli terör örgütü PKK/KCK-YPG operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
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Son Dakika | Şanlıurfa merkezli terör örgütü PKK/KCK-YPG operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

20.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:34

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa merkezli 10 ilde PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 10 ilde PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul'da gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 Şubat'ta 10 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde, "terör örgütü içinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan ülkeye yasa dışı yollardan geri döndükleri ve uyuyan hücre olabilecekleri" şeklinde haklarında tespit bulunan 17 zanlı gözaltına alınmış, zanlılardan bazılarının terör örgütünün Suriye'deki kamplarında silahla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Son Dakika | Şanlıurfa merkezli terör örgütü PKK/KCK-YPG operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
Son Dakika | Şanlıurfa merkezli terör örgütü PKK/KCK-YPG operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
Son Dakika | Şanlıurfa merkezli terör örgütü PKK/KCK-YPG operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
Son Dakika | Şanlıurfa merkezli terör örgütü PKK/KCK-YPG operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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