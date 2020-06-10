Son dakika haberleri... Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı Son dakika güncel haberine göre Şanlıurfa merkezli iki ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda biri komiser yardımcısı olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli iki ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda biri komiser yardımcısı olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa merkezli İstanbul ilinde FETÖ operasyonu düzenledi. Operasyonda aralarında görevde bulunan bir komiser yardımcısının da bulunduğu, çeşitli kurum ve özel sektörde çalışan 9 kişi gözaltına alındı. - ŞANLIURFA Kaynak: İHA