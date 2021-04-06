Son dakika haberleri! Şanlıurfa merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Şanlıurfa merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Şanlıurfa merkezli FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Şanlıurfa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi
Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi

Şanlıurfa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün emniyetteki "mahrem yapılanmasına" yönelik Şanlıurfa, Ankara, Sakara ve Kilis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Bahar Candan Demet Özdemir
Spor Diego Mesut Özil Şenol Güneş Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Şanlıurfa merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 15:21:19. #1.16#
title