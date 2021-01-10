Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Lojistik deposunda yangın çıktı
10.01.2021 15:20 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:24
Gelen son dakika haberlerine göre Yükselen dumanlar Yangın çıkan yerden görüntü Yükselen alevler İtfaiye ekipleri Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın çıktı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yükselen dumanlar
Yangın çıkan yerden görüntü
Yükselen alevler
İtfaiye ekipleri Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın çıktı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi içerisinde bulunan bir lojistik deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan