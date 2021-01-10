Son dakika haberleri | ŞANLIURFA - Lojistik deposunda yangın çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Yükselen dumanlar Yangın çıkan yerden görüntü Yükselen alevler İtfaiye ekipleri Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın çıktı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yükselen dumanlar

Yangın çıkan yerden görüntü

Yükselen alevler

İtfaiye ekipleri Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi içerisinde bulunan bir lojistik deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan