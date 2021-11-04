Son dakika haberleri | Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 1 Kasım'da düzenlenen ve 42 kilo 100 gram esrar ele geçirilen uyuşturucu operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
İlk etapta biri uzman çavuş olmak üzere iki kişinin gözaltına alındığı operasyondaki gözaltı sayısı 4'ü uzman çavuş 5'e yükseldi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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